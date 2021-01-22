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Загрязнение воздуха в мир: качество воздуха карте в режиме реального времени.

Хорошо
умеренный
Нездоровый - для чувствительных групп
Нездоровый
Очень Нездоровый
опасный
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https://aqicn.org/here/ru/

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Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения

Прогнозы качества воздуха

Исторические данные о качестве воздуха.

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На станциях контроля качества воздуха GAIA используются высокотехнологичные лазерные датчики частиц для измерения загрязнения в режиме реального времени PM2,5, который является одним из наиболее вредных загрязнителей воздуха.

Очень прост в настройке, им требуется только точка доступа WIFI и источник питания USB. После подключения уровни загрязнения воздуха сообщаются мгновенно и в режиме реального времени на наших картах.
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Gaia personal air quality monitoring station

Stations on the map

There are 299 stations on the map: Port Talbot Dyffryn School (999) - Ratanpura, Rupnagar (895) - Secretaría de Medio Ambiente, Aguascalientes (825) - Palatka Barge Port, Putnam, Florida (656) - Phase-4 GIDC, Vatva (518) - DRM Office Danapur, Patna (515) - Petaluma Blvd S (500) - New Mandi, Muzaffarnagar (485) - Yucheng County Renfu Pharmaceutical, Yucheng County, Zhoukou (435) - Talkatora, Lucknow (419) - Rigan, rigan, Kerman (403) - chuān huì qū huánbǎo jú, Zhoukou (394) - Ulaanbaatar US Embassy (393) - xīn xíngzhèngqū, Jiyuan (393) - yángguāng xuéxiào, Shihezi (393) - kooh khaje, Zabol, Sistan va blouchestan (386) - Modern agricultural industrial park, Yanglin (384) - RIICO Industrial Area (376) - Railway Colony, Guwahati (370) - Peshawar US Consulate (370) - Рифата Бурџевића (365) - Павлова (341) - Mooroolbark (340) - Jinxiang Wastewater Treatment Plant, Jinxiang County (331) - Marhatal, Jabalpur (331) - Strada Laterală (326) - Vindhyachal STPS, Singrauli (312) - Jeddah US Embassy (292) - Dhaka US Consulate (290) - Duzce (286) - Cao Bằng/Trạm khí TTQT (285) - Bursa Inegol (282) - Kabul US Embassy (280) - Кирова улица (280) - Kolkata US Consulate (279) - Kisanga, Kasese (275) - T.Meechai A.Muang Nongkhai Province (269) - Khadakpada, Kalyan (260) - Art vocational school, Tongliao (258) - jiā fǎng, Jiamusi (256) - Датун (250) - Xiangfang Hongqi Street, Haerbin (240) - Zunhua Local Taxation Bureau, Tangshan (227) - Electric Power College, Jilin (221) - Shinan district No. 1, Qingdao (216) - IDA Pashamylaram, Hyderabad (201) - Igdir (200) - iranshahr, Sistan va blouchestan (199) - Blackwater (199) - City Environmental Monitoring Station, Kashi (198) - Environment protection office, Zhaotong (198) - Mazhang EPA, Zhanjiang (197) - Chong City Xingzhi Middle School, Chengdu (196) - City EPA, Pingxiang (194) - Siteler (193) - cái yuàn bīnguǎn, Yingtan (192) - วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี (189) - Tammiku (188) - Seismological Bureau, Heihe (185) - Nyahuka, Bundibugyo (185) - Pasinler (183) - 0zzz (183) - Baotou (182) - Jakarta South (US Consulate) (180) - Qingpu Xiayang (180) - Carvajal - Sevillana, Bogota (179) - Шаньвэй (178) - vulytsia Ivana Avramenka, 5 (176) - Aydin (175) - Goražde Rasadnik (174) - Peenya, Bangalore (173) - Portland Postal Bldg., Oregon (173) - Anand Kala Kshetram, Rajamahendravaram (171) - Ул. Линейная, 33 (170) - รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ (169) - 青田二中, Qīngtián, Lishui (169) - Пушкина, 81а/3 (169) - Cremona Fatebenefratelli, Lombardia (167) - Яковенко улица (166) - Kao-ping/Taipower Erhlin (166) - Via Chiarini, Emilia Romagna (166) - Юго-восток (165) - Grensásv. (165) - Chengzheng New Village, Karamay (165) - Kahramanmaras (Elbistan) (164) - Suluova (164) - TV station, Aksu (163) - N'Djamena US Embassy (162) - Проспект победы, 287 (162) - City EPA, Lincang (162) - Уалиханова 48 (160) - Сухаревка, Москва (160) - Kamisu, Ibaraki (160) - Nagqu Stations, Nagqu (159) - สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (159) - m. Pushkinska (159) - Kameido, Koto, Tokyo (158) - Wuerhequ trade buidling, Karamay (158) - Bamako US Embassy (157) - Дунфан (156) - San Michele, Vinchio, Piemonte (155) - hāmì shīfàn xuéxiào, Kumul (155) - Market Square (154) - Vyttila, Kochi (154) - หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา (153) - Павлодар 2 (153) - улица Менделеева (153) - Honggang District, Daqing (152) - Dushanbe US Embassy (151) - Santiago Acahualtepec, México (151) - Muan-eup, Jeonnam (151) - Khartoum US Embassy (149) - Conakry US Embassy (147) - Ανδρέα Λασκαράτου (146) - Villa Maria Del Triunfo, Lima (143) - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี (141) - Virolahti 2, Virolahti (135) - Abidjan US Embassy (132) - Chapel Road (128) - Omachi, Saijo, Ehime (127) - Cadereyta, Monterrey, Nuevo León (124) - ул. Момышулы (124) - lú shuǐ No1 middle shcool, Nujiang (117) - Manali, Chennai (116) - El Camal, Quito (116) - Канск (115) - Blessington (113) - ул. Ивана Черных, 36 (113) - Eastern Province, Mobile Laboratory (113) - Rue du Béli (112) - Primaria Revolución, Atotonilco, Hidalgo (110) - Mo'ta Girl School, Liwa Oasis (108) - Al - Ahsa - the international road (107) - Moshtagh Sq, Kerman (105) - Nonakakita, Osaka Prefecture (104) - Tecnológico, Minatitlán, Veracruz (103) - Al Qua’a (101) - District Environmental Protection Bureau, Hulunbuir (99) - Орбита (98) - Dock Sud 1, Acumar (97) - FNSB NP Fire, Alaska (97) - Paulínia-Sul, São Paulo (97) - Estacion Movil 1 Metro Estrella, Medellín (95) - City Station, Aqaba (94) - Baghdad US Embassy (93) - WHlthDpt, Kansas (91) - Petaling Jaya, Selangor (90) - Karachi US Consulate (89) - Mccall Usfs, Idaho (89) - Kawaragi, Hachinohe, Aomori (89) - Presbítero Daniel Segundo (89) - South Valley, New Mexico (88) - Konarskiego, Siedlce, Mazowieckie (85) - Branch Street, Missouri (84) - проспект Строителей, 90 (83) - Near Road, Salt, Utah (83) - Public security bureau, Daxinganling (82) - Batumi Str. 19, Rustavi (82) - Salmon, Idaho (82) - Échangeur Décarie, Montreal (82) - Highway 4, Gush Dan (78) - Haz2, Kentucky (78) - Nishihamasadacho, Matsue, Shimane (78) - Worcester Summer St (76) - Drayton Valley, Alberta (76) - Narva (76) - Bahía Blanca (75) - Parque O'Higgins (74) - Valemount Firehall (73) - Araçatuba, São Paulo (73) - Ситимол (73) - McAlester, Oklahoma (73) - Тампере (72) - Uintah, Utah (71) - Школа №5 (70) - Norman Wells, NorthWestTerritories (70) - Khayelitsha - CT Metro, City of Cape Town (70) - Parkway East, Allegheny, Pennsylvania (68) - Село Алешники (68) - North Western Adelaide Le Fevre 2 (65) - Podor (64) - Camden Spruce St, NewJersey (63) - Caraga State University, Butuan City (60) - Lockland, Tennessee (59) - Colegio Pedro Vergara Keller (59) - Riverina LLS Temora (58) - Alto Hospicio (58) - Yellowknife, NorthWestTerritories (58) - Dakar, Senegal (58) - U.C. Maule (57) - Knarrdalstranda, Grenland, Norway (56) - Edmundston, NewBrunswick (55) - Pahala, Hawaii (55) - Shuttlesworth, Alabama (55) - East London, Buffalo City Metro (54) - Normal, Illinois (53) - Algiers US Embassy (53) - West Lothian Newton (53) - Geraldton (52) - Miri, Sarawak (52) - Detroit Lakes, Minnesota (50) - Uni-CV - Palmarejo (50) - Sydney, Nova Scotia (48) - MatalascaÑas, Almonte (48) - SBMA Station, Zambales (46) - US Embassy, Guatemala City (46) - Rangiora (45) - Hansjordnesbukta, Tromso, Norway (45) - SPA-Irving St., South Carolina (42) - Copiapo Sivica (41) - Jackson NCORE, Mississippi (41) - Ganges, eThekwini Metro (40) - Samarinda (39) - Moheia vest, Mo i Rana, Norway (38) - Leech Lake Nation: Cass Lake, Minnesota (38) - Curaçao US Consulate (38) - Odessa Gonzales, Midland, Texas (38) - Bt_artchipel, Guadeloupe (38) - Medina, The cradle of gold (37) - Gharb (37) - Ngari Station, Ngari Sanai (36) - Billlings Lockwood, Montana (35) - Rocklea (35) - Minneapolis-Near Road, Minnesota (34) - Arica (34) - Sand Island, Hawaii (34) - San Jose US Embassy (34) - Boulder City, Clark County (33) - Capricorn (33) - Potawatomi, Wisconsin (32) - Ottawa Downtown, Ontario (30) - Keningau, Sabah (30) - Mandurah (30) - Ascarate Park SE, El Paso, Texas (30) - Grand Falls-Windsor, NewFoundland (29) - Watertown, South Dakota (29) - North Ward (29) - Enseada do Suá, Espírito Santo (29) - George, Garden Route (29) - Jefferson Parish, Louisiana (28) - Sundsvall Köpmansgatan (28) - INMG - SAL (28) - Coyhaique (27) - Raja-Jooseppi, Inari (27) - São João, Funchal (27) - Inuvik, NorthWestTerritories (27) - Sudbury, Ontario (25) - Houston Firehall (25) - Ecole La Marine, Reunion (25) - Buffalo Viewpoint, Alberta (25) - Brigantine, NewJersey (24) - Casa Palacio-Puerto del Rosario, Canarias (24) - Mount Pearl, NewFoundland (24) - Fisherman's Landing (24) - Osorno (22) - San Juan (22) - SUR, CHIH1, Chihuahua -Estatal (22) - Santa Maria - South Broadway, Santa Barbara, California (21) - Regina, Saskatchewan (21) - Buffalo Narrows, Saskatchewan (21) - Floyd Dryden, Alaska (21) - Yonashirotobaru, Uruma, Okinawa (20) - Savage Crescent (20) - Beaverlodge, Alberta (19) - Danmarksplass, Bergen, Norway (18) - LSAOMED/SAT/UGB (18) - Punta Arenas (17) - Kalgoorlie (16) - Phalaborwa, Mopani (16) - Cayenne Caiena 3, Guyane (16) - Minnesundvegen Gjovik, Gjovik, Norway (16) - Saravena (15) - Mosgiel (15) - Lake Major, Nova Scotia (15) - Te Kuiti Waitomo District Council (15) - Chaka Road (14) - Медан (14) - SDS01, Mérida, Yucatán (12) - Calle Guayacanes (12) - Lycée Kourou, Guyane (11) - ISPT-Lubango (11) - Albany (10) - Palmerston (10) - Riverina LLS Hay (10) - Southern Adelaide Christies (10) - The Gap (9) - HCPA Santa Cecília - Porto Ar Alegre - (9) - Faial, Horta (Ilha do Faial) (9) - North West LLS Moree (7) - UBS Humaitá - Porto Ar Alegre (6) - Arrowtown (5) - Western LLS Tibooburra (4) - Sidoarjo (1) - Hirara, Miyakojima, Okinawa (no data) - Avenue Polytechnique Prolongée (no data) - Patricias Mendocinas (no data) - Chalmette Vista site, Louisiana (no data) - микрорайон 11 (no data) - CNIC-Luanda Sul (no data)


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Africa - Азия - Европа - Латинская Америка - Северная Америка - Средний Восток - Южная Америка - мир
Countries (132)
США: Бруклин, Бронкс, Милуоки, Стоктон, Майами, Уинстон-Сейлем, Ньюарк, Бейкерсфилд, Солт-Лейк-Сити, Питтсбург, Бисмарк, Толидо, Балтимор, Акрон, Олейт, Нашвилл, Колумбия, Фресно, Ричмонд, Чарлстон, Рочестер, Бойсе, Манхеттен, Роли, Трентон, Гранд-Рапидс, Шарлотт, Портленд, Шривпорт, Сейлем, Форт-Уэйн, Атланта, Анкоридж, Лос-Анджелес, Рокфорд, Гейнсвилл, Queens, Окленд, Спрингфилд, Омаха, Чикаго, Альбукерке, Ньюпорт-Ньюс, Хелена, Лас-Вегас, Детройт, Буффало, Мобил, Мадисон, Юджин, Норфолк, Сент-Луис, Сиракьюс, Остин, Топика, Олбани, Монтгомери, Дарем, Чаттануга, Staten Island, Уэйко, Оклахома Сити, Joliet, Ноксвилл, Санта-Ана, Санта-Фе, Лансинг, Мемфис, Тусон, Гонолулу, Саванна, Цинциннати, Ларедо, Сиэтл, Сакраменто, Модесто, Пирр, Сент-Пол, Джуно, Новый Орлеан, Сан-Бернардино, Сидар-Рапидс, Спокан, Кливленд, Довер, Хантсвилл, Амарилло, Вустер, Тампа, Канзас-Сити, Форт-Коллинс, Форт-Уэрт, Хьюстон, Линкольн, Дентон, Джексон, Сан-Антонио, Дейтон, Денвер, Провиденс, Луисвилл, Олимпия, Де-Мойн, Хартфорд, Сан-Диего, Шайенн, Бостон, Талса, Кларксвилл, Уичито, Салинас, Лексингтон, Висейлия, Орландо, Колумбус, Эль-Пасо, Су-Фолс, Корпус-Кристи, Гаррисберг, Даллас, Сан-Франциско, Литл-Рок, Лаббок, Финикс, Браунсвилл, Джэксонвилл, Фейетвилл, Таллахасси, Форт-Лодердейл, Колорадо-Спрингс, Миннеаполис, Такома, Индианаполис, Филадельфия, Батон-Руж, Риверсайд
ЮАР: Йоханнесбург, Мидделбург, Блумфонтейн, Бритс, Полокване, Кейптаун, Порт-Элизабет, Феринихинг, Паарл, Мокопане, Потчефструм, Ист-Лондон, Mahikeng, Sasolburg, Пхалаборва, Бальфур, Дурбан, Дельмас, Рюстенбург, Клерксдорп, Питермарицбург, Стелленбос, Standerton, Ричардс-Бей, Эмалахлени, Претория
Чад: Нджамена
ОАЭ: Музаири, Эль-Айн, Мусаффа, Дубай, Zayed City, Ар-Руваис, Bani Yas City, Абу-Даби
Кот-д'Ивуар: Абиджан
Шри-Ланка: Коломбо
Иран: Ardabīl, Зенджан, Йезд, Khorramabad, Тегеран, Керман, Бирдженд, Ахваз, Мешхед, Naz̧arābād, Керманшах, Ясудж, Хорремшехр, Боруджерд, Кередж, Захедан, Исфахан, Masjed Soleymān, Наджафабад, Тебриз, Варамин, Бушир, Шахре-Корд, Решт, Хамадан, Семнан, Iranshahr, Шираз, Боджнурд, Сава, Урмия, Бани, Казвин, Букан, Кум, Бам, Malāyer, Сенендедж, Эрак, Khomeynī Shahr, Бендер-Аббас, Илам
Лаос: Вьентьян
Ирак: Багдад
Заир: Лубумбаши, Киншаса
Чили: Винья-дель-Мар, Талаганте, Койайке, Токопилья, Кильпуэ, Антофагаста, Курико, Темуко, Пунта Аренас, Сантьяго, Линарес, Талька, Консепсьон, Puerto Aysén, Ла-Серена, Ла-Уньон, Томе, Chillán, Ранкагуа, Кокимбо, Икике, Ренго, Чигуаянте, Талькауано, Вальдивия, Арика, Пуэрто-Монт, Копьяпо, Коронель, Калама, Кильота, Лос-Андес, Вальпараисо, Osorno
Гана: Аккра, Кумаси, Секонди-Такоради, Кейп-Кост
Мали: Бамако
Того: Ломе
Перу: Лима
Оман: Сухар
Кипр: Ларнака, Пафос, Mórfou, Лимасол, Никосия, Фамагуста
Судан: Хартум
Дания: Роскилле, Силькеборг, Копенгаген, Нюкёбинг, Ольборг, Хорсенс, Lillerød
Чехия: Модржаны, Ческе-Будеёвице, Яблонец, Опава, Пршеров, Теплице, Фридек-Мистек, Ческа-Липа, Брно, Гавличкув-Брод, Пльзень, Хомутов, Прага, Пршибрам, Карвина, Градец-Кралове, Тршебич, Хеб, Дечин, Кладно, Злин, Простеёв, Колин, Либерец, Пардубице, Мост, Nový Jičín, Табор, Млада-Болеслав, Бржецлав, Трутнов, Клатови, Оломоуц, Тршинец, Шумперк, Усти-над-Лабем, Угерске-Градиште, Чески-Тешин, Валашске-Мезиржичи, Карловы Вары, Литомержице, Страконице, Йиглава, Зноймо, Годонин, Острава
Алжир: Алжир
Макао
Непал: Непалгун, Бирендранаган, Dhankutā, Bharatpur, Покхара, Siddharthanagar, Катманду, Birgañj, Inaruwa
Индия: Аиджал, Панаджи, Бангалор, Хайдарабад, Газиабад, Гандинагар, Морадабад, Ченнаи, Коллам, Шиллонг, Аурангабад, Вишакхапатнам, Hāpur, Чандигарх, Агра, Кожикоде, Sangāreddi, Лакхнау, Дехрадуне, Диспур, Бхопал, Мумбаи, Насик, Даман, Панчкула, Колката, Асансол, Нью-Дели, Бхубанешвар, Нагпур, Hoshiārpur, Патна, Майсур, Дели, Тируванантапурам, Charkhi Dādri, Джхарсугуда, Muzaffarnagar, Джайпур, Gangānagar
Литва: Клайпеда, Плунге, Каунас, Вильнюс, Naujoji Akmene
Нигер: Ниамей
Кения: Найроби
Китай: Куньшань, Сяньян, Уси, Чжоукоу, Инкоу, Цзинань, Гуанчжоу, Wenshan City, Чжэнчжоу, Ханчжоу, Лохэ, Тайчжоу, Иньчуань, Юньфу, Шаосин, Куньмин, Пинсян, Фошань, Хэфэй, Синин, Наньтун, Сюйчжоу, Гуйян, Сучжоу, Чэнду, Фушунь, Шанхай, Дунгуань, Уху, Цзямусы, Наньнин, Фучжоу, Чжучжоу, Шэньчжэнь, Нэйцзян, Xinpu, Синьсян, Путянь, Лхаса, Цицикар, Аньян, Чжаоцин, Харбин, Паньчжихуа, Шиянь, Цзянмынь, Аньцин, Шихэцзы, Чунцин, Цзясин, Сиань, Нинбо, Чаоян, Хэган, Урумчи, Чанчжоу, Шаогуань, Чандэ, Ланьчжоу, Пекин, Zhenjiang, Циньхуандао, Luancheng, Чжаньцзян, Ухань, Zhu Cheng City, Чаочжоу, Шэньян, Пуян, Сянфань, Qionghai, Гуйлинь, Хайкоу, Хух-Хото, Дэчжоу, Сямэнь, Xuchang, Цзиси, Wuwei, Тайюань, Puyang Chengguanzhen, Цзеян, Хуанши, Шаньтоу, Яньчэн, Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu, Янцзян, Нанкин, Наньчан, Чанша, Чанчунь, Тунхуа, Наньчун, Муданьцзян, Янцюань, Чжухай, Шицзячжуан, Чжанчжоу, Тяньцзинь, Циндао
Новая Зеландия: Хейстингс, Гамильтон, Бленем, Тимару, Палмерстон-Норт, Аппер-Хатт, Крайстчерч, Квинстаун, Tokoroa, Manukau City, Гор, Веллингтон, Инверкаргилл, Нейпир, Dunedin, Таупо, Kaiapoi, Мастертон, Ашбертон, Окленд, Нельсон
Новая Каледония: Нумеа
Коста-Рика: Турриальба, Сан-Хосе
Канада: Китченер, Йеллоунайф, Монреаль, Суррей, Гуэлф, Миссиссога, Okanagan, Эдмонтон, Сент-Джонс, Бернаби, Келоуна, Галифакс, Виннипег, Ladner, Шербрук, Реджайна, Сагеней, Оттава, Су-Сент-Мари, Гатино, Ошава, Большой Садбери, Фредериктон, Уинсор, Скарборо, Брамптон, Абботсфорд, Вон, Шавиниган, Труа-Ривьер, Ванкувер, Барри, Калгари, Торонто, Chilliwack, Саскатун, Сент-Катаринс
Италия: Парма, Турин, Прато, Удине, Ливорно, Бергамо, Верона, Лукка, Cesena, Болонья, Монца, Брешиа, Флоренция, Неаполь, Модена, Рим, Триест, Равенна, Милан, Реджо-Эмилия, Феррара, Giugliano in Campania, Римини, Лечче, Форли, Салерно, Терни, Пьяченца, Новара, Больцано, Комо
Косово: Печ, Gjilan, Приштина, Призрен, Mitrovicë, Vitina, Glogovac
Кувейт: Al Ahmadi, Ḩawallī, Эль-Кувейт, Al Jahrā’
Грузия: Каспи, Кутаиси, Батуми, Тбилиси
Польша: Быдгощ, Катовице, Кельце, Валбжих, Лодзь, Зелёна-Гура, Слупск, Краков, Легница, Сувалки, Варшава, Забже, Калиш, Гливице, Сталёва-Воля, Тарнув, Иновроцлав, Лешно, Жешув, Свидница, Познань, Бельско-Бяла, Тчев, Пабьянице, Плоцк, Замосць, Вроцлав, Влоцлавек, Кошалин, Кендзежин-Козле, Рыбник, Явожно, Новы-Сонч, Гданьск, Щецин, Ченстохова, Пётркув-Трыбунальский, Люблин, Ополе, Ястшембе-Здруй, Пила, Белосток, Пшемысль, Гожув-Велькопольский, Радом
Мьянма: Таунджи, Янгон
Мальта: Żejtun, San Pawl il-Baħar, Биркиркара
Греция: Volos, Козани, Пирей, Салоники, Ираклион, Pátra, Афины, Лариса, Халкида, Ermoúpolis
Гвинея: Конакри
Сербия: Прокупле, Валево, Obrenovac, Смедерево, Нови-Пазар, Шабац, Нови-Сад, Трстеник, Крагуевац, Бор, Ниш, Бечей, Лазаревац, Зренянин, Чачак, Кикинда, Ужице, Ягодина, Земун, Кралево, Лесковац, Суботица, Апатин, Белград, Сомбор, Пожаревац, Врбас
Россия: Нижний Новгород, Новосибирск, Калининград, Челябинск, Томск, Красноярск, Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, Саратов
Турция: Карс, Османие, Афьон-Карахисар, Кыршехир, Нигде, Кахраманмараш, Бурса, Сиирт, Стамбул, Зонгулдак, Конья, Самсун, Ван, Анкара, Эрзинджан, Денизли, Анталия, Амасья, Токат, Айдын, Аксарай, Сивас, Эрзурум, Диярбакыр, Эдесса, Малатья, Карабюк, Элязыг, Измит, Маниса, Кютахья, Эскишехир, Болу, Гиресун, Кырыккале, Чанаккале, Бингол, Балыкесир, Измир, Газиантеп, Чорум, Адана, Адапазары, Ушак, Хаккари, Эдирне, Текирдаг, Орду, Батман, Ризе, Кайсери, Ыгдыр, Килис, Агры, Адыяман, Мерсин, Караман, Трабзон, Ыспарта, Йозгат, Муш, Антиохия
Бруней: Tutong, Бандар-Сери-Бегаван, Куала-Белайт
Уганда: Soroti, Энтеббе, Mubende, Bundibugyo, Kisoro, Масака, Мбарара, Тороро, Форт-Портал, Касесе, Bugiri, Митьяна, Иганга, Wobulenzi, Джинджа, Кампала, Kapchorwa, Кабале, Busia, Мбале
Латвия: Лиепая, Рига, Даугавпилс
Япония: Наха, Hirakata, Мацуэ, Миядзаки, Оита, Оцу, Фукуока, Тояма, Нагасаки, Токусима, Химедзи, Курасики, Фукуй, Сага, Нара, Хамамацу, Мориока, Хатиодзи, Сендай, Кумамото, Саппоро, Йокосука, Аомори, Канадзава, Ниигата, Саитама, Мацуяма, Осака, Сакаи, Тоттори, Киото, Нисиномия, Amagasaki, Окаяма, Кочин, Сидзуока, Mito, Вакаяма, Акита, Маэбаси, Хиросима, Мацудо, Гифу, Кофу, Такамацу, Кагосима, Кавасаки, Ямагути, Нагано, Уцуномия, Чиба, Китакюсю, Ямагата, Кобе, Фудзисава, Иокогама, Нагоя, Токио, Матида, Цу, Фукусима
Джерси: Сент-Хельер
Швеция: Сёдертелье, Уппсала, Хельсингборг, Линчёпинг, Мальмё, Норрчёпинг, Сундсвалль, Йёнчёпинг, Карлскруна, Лунд, Умео, Вестерос, Стокгольм, Векшё, Гётеборг
Египет: Хургада
Ангола: Лубанго, Луанда, Уамбо
Босния и Герцеговина: Зеница, Тузла, Мрконич-Град, Novi Travnik, Горажде, Сараево, Konjic
Пуэрто-Рико: Сан-Хуан, Понсе
Бахрейн: Манама
Албания: Тирана
Бельгия: Хасселт, Кортрейк, Генк, Лёвен, Анню, Льеж, Намюр, Брюгге, Тюрнхаут, Вервье, Бастонь, Borgerhout, Руселаре, Гент, Антверпен, Шарлеруа, Виртон, Veurne, Монс, Турне, Брюссель, Беверен
Реюньон: Сен-Дени, Сент-Пьер, Ле-Тампон, Piton Saint-Leu
Тайланд: Амнат Чароен, Пхетчабури, Sakon Nakhon, Kamphaeng Phet, Сонгкхла, Наратхиват, Пхетчабун, Накхонпатхом, Краби, Чайяпхум, Накхонсаван, Аюттхая, Сатун, Чианг-Май, Суфан Бури, Сарабури, Лоэ, Нонтхабури, Nakhon Phanom, Канчанабури, Нонгкхай, Лампанг, Убонратчатхани, Сакэу, Пхитсанулок, Пхрае, Сураттхани, Лопбури, Кхонкэн, Samut Songkhram, Сурин, Maha Sarakham, Накхонратчасима, Бурирам, Пхукет, Пхичит, Чантхабури, Самутпракан, Пхетчабун, Си Са Кет, Рои Эт, Транг, Яла, Чианграй, Уттарадит, Ратчабури, Удонтхани, Районг, Nong Bua Lamphu, Сукхотай, Чачоенгсао, Мукдахан, Лампхун, Бангкок, Чонбури, Паттани, Каласин, Накхонситхаммарат, Самут Sakhon
Тайвань: Илань, Zhongxing New Village, Хуалянь, Тайбэй, Yujing, Синьчжу, Цзиньчэнская, Магун, Тайчжун, Yuanlin, Наньтоу, Donggang, Доулю, Пули, Таоюань, Hengchun, Тайнань, Гаосюн
Украина: Тернополь, Кременчуг, Днепр, Константиновка, Умань, Дрогобич, Бердянск, Черновцы, Чернигов, Донецк, Одесса, Ужгород, Каменское, Хмельницкий, Черкассы, Кропивницкий, Севастополь, Pokrovsk, Бровары, Бахмут, Кривой Рог, Херсон, Луцк, Павлоград, Ивано-Франковск, Belaya Tserkov’, Львов, Каменец-Подольский, Сумы, Полтава, Ровно, Киев, Винница, Запорожье, Калуш, Конотоп, Никополь, Харьков, Житомир, Николаев, Мукачево
Армения: Ереван
Сенегал: Kaolack, Дакар, Пикин, Сен-Луи, Зигиншор, Kaffrine
Нигерия: Yenagoa, Абуджа
Австрия: Шпитталь-ан-дер-Драу, Вёргль, Tulln, Швац, Рид-им-Иннкрайс, Гензерндорф, Штайр, Линц, Санкт-Пёльтен, Имст, Винер-Нойштадт, Филлах, Вельс, Линц, Швехат, Грац, Инсбрук, Кремс-на-Дунае, Баден, Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Книттельфельд, Брегенц, Клагенфурт, Фельдкирх, Вена, Зальцбург, Амштеттен
Румыния: Хунедоара, Сфэнту-Георг, Бая-Маре, Рымнику-Сэрат, Текуч, Орадя, Петрошани, Дробета-Турну-Северин, Дорохой, Giurgiu, Залэу, Нэводари, Тулча, Reşiţa, Mediaş, Дева, Рымнику-Вылча, Слатина, Меджидия, Васлуй, Галац, Каракал, Botoşani, Сибиу, Brăila, Тыргу-Муреш, Брашов, Алба-Юлия, Бухарест, Мангалия, Сучава, Bistriţa, Târgovişte, Piatra Neamţ, Констанца, Piteşti, Сату-Маре, Тимишоара, Деж, Клуж-Напока, Слободзея, Меркуря-Чук, Бакэу, Кымпина, Ploieşti, Focșani, Тыргу-Жиу, Яссы, Александрия, Крайова, Арад
Мексика: Энсенада, Монтеррей, Тепик, Толука-де-Лердо, Мехикали, Сальтильо, Мехико, Тласкала, Морелия, Ecatepec de Morelos, Xico, Сапопан, Сан-Луис-Потоси, Ирапуато, Xalapa de Enríquez, Аподака, Monclova, Селая, Куэрнавака, Пачука-де-Сото, León de los Aldama, Гвадалупе, Пуэбла-де-Сарагоса, Gómez Palacio, Гуанахуато, Колима, Сакатекас, Ciudad General Escobedo, Торреон, Тлакепаке, Тихуана, Оахака-де-Хуарес, Мерида, Чиуауа, Гвадалахара, Агуаскальентес
Марокко: Тетуан
Эстония: Раквере, Нарва, Таллинн, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Тарту
Боливия: Санта-Крус-де-ла-Сиерра, Ла-Пас, Кочабамба
Венгрия: Dunakeszi, Мошонмадьяровар, Szeged, Várpalota, Сольнок, Секешфехервар, Озд, Будапешт, Веспрем, Айка, Сомбатхей, Шальготарьян, Эгер, Казинцбарцика, Мишкольц, Дебрецен, Кечкемет, Печ, Эстергом, Татабанья, Дьёр, Ньиредьхаза
Эквадор: Куэнка, Кито
Израиль: Ашкелон, Гедера, Тель-Авив, Реховот, Хадера, Petaẖ Tiqwa, Яффа, Ришон-ле-Цион, Кирьят-Ата, Modi‘in Makkabbim Re‘ut, Беэр-Шева, Ор-Йехуда, Ашдод, Umm el Faḥm, Ra'anana, Afula, Рамла, Хайфа, Нетания, Иерусалим, Кирьят-Гат, Yehud-Monosson
Франция: Сент-Этьен, Гренобль, Мец, Ле-Ман, Нант, Лорьян, Перпиньян, Тур, Руан, Ла-Рошель, Ренн, Пуатье, Реймс, Кемпер, Дюнкерк, Бурж, Орлеан, Сен-Назер, Экс-ан-Прованс, Пау, Ницца, Мюлуз, Ним, Страсбург, Valence, Saint-Quentin, Кале, Анже, Ла-Рош-сюр-Йон, Аяччо, Париж, Лилль, Бордо, Дижон, Кретей, Нанси, Труа, Тулон, Амьен, Монпелье, Шамбери, Лион, Марсель, Тулуза, Кан, Сержи, Кольмар, Клермон-Ферран, Безансон, Эврё, Гавр, Авиньон, Лимож
Испания: Мурсия, Уэльва, Сантьяго-де-Компостела, Реус, Виго, Марбелья, Барселона, Саламанка, Санта-Крус-де-Тенерифе, Альмерия, Гранада, Таррагона, Валенсия, Бадалона, Аликанте, Вальядолид, Алькала-де-Энарес, Фуэнлабрада, Севилья, Сантандер, Логроньо, Сан-Себастьян, Бильбао, Альхесирас, Хаэн, Хихон, Мадрид, Леон, Эльч, Кадис, Овьедо, Бургос, Матаро, Сарагоса, Херес-де-ла-Фронтера, Кастельон-де-ла-Плана, Памплона, Пальма, Витория-Гастейс, Лерида, Оренсе, Кордова, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Малага, Картахена, Ла-Корунья
Гонконг: Tsuen Wan, Sha Tin
Андорра: Андорра-ла-Велья
Эфиопия: Аддис-Абеба
Кюрасао: Виллемстад, Ньюпорт
Вьетнам: Хошимин, Бакзянг, Нячанг, Хюэ, Лаокай, Каобанг, Ханой, Bắc Ninh, Хайфон, Хайзыонг, Плейку, Дананг, Халонг, Việt Trì, Тай-Нгуен
Острова Зеленого Мыса: Прая, Santa Maria
Парагвай: Вильяррика, Асунсьон, Сан-Лоренсо
Сингапур
Ирландия: Леттеркенни, Wicklow, Каслбар, Голуэй, Нейс, Корк, Дублин, Эннис, Laytown, Portlaoise, Талла, Лимерик, Дроэда
Пакистан: Пешавар, Исламабад, Лахор, Карачи
Хорватия: Сисак, Риека, Дубровник, Осиек, Пореч, Сплит, Kutina, Пула, Славонски-Брод, Загреб, Задар
Словения: Любляна, Марибор, Целе, Копер, Шкофья-Лока, Мурска Собота, Trbovlje, Крань, Нова-Горица
Норвегия: Хамар, Пушгрён, Берген, Лиллехаммер, Драммен, Йёвик, Фредрикстад, Харстад, Саннефьорд, Олесунн, Йессхейм, Тёнсберг, Кристиансанн, Осло, Будё, Тронхейм, Му-и-Рана, Ставангер, Тромсё
Беларусь: Орша, Гомель, Полоцк, Могилёв, Брест, Минск
Иордания: Эз-Зарка, Амман, Акаба, Ирбид
Исландия: Акюрейри, Рейкьявик
Германия: Гамбург, Потсдам, Ольденбург, Дрезден, Золинген, Дуйсбург, Пфорцхайм, Дортмунд, Киль, Вюрцбург, Хаген, Росток, Мюнхен, Ботроп, Хайльбронн, Регенсбург, Любек, Ахен, Франкфурт-на-Майне, Кёльн, Дюссельдорф, Бонн, Оснабрюк, Карлсруэ, Фрайбург-им-Брайсгау, Майнц, Кассель, Хемниц, Бохум, Брауншвейг, Вольфсбург, Ульм, Ганновер, Дармштадт, Лейпциг, Берлин, Оберхаузен, Эссен, Гёттинген, Хайдельберг, Мангейм, Штутгарт, Мюнстер, Ингольштадт, Аугсбург, Людвигсхафен-на-Рейне, Гельзенкирхен, Бремен, Висбаден, Offenbach, Вупперталь, Мёнхенгладбах
Болгария: Русе, Пловдив, Shumen, Димитровград, Бургас, Перник, Стара-Загора, Поморие, Кырджали, Добрич, Варна, Плевен, София, Smolyan, Veliko Tŭrnovo, Враца, Ловеч, Благоевград, Сливен
Камбоджа: Пномпень
Колумбия: Кали, Soledad, Медельин, Богота, Итагуи, Барранкилья
Малайзия: Малакка, Segamat, Temerluh, Виктория, Петалинг-Джая, Batu Pahat, Кангар, Kampung Sungai Ara, Ипох, Кланг, Кота-Бару, Куала-Тренгану, Мири, Джохор-Бару, Кучинг, Джорджтаун, Тайпин, Бинтулу, Кота-Кинабалу, Муар, Алор-Сетар, Куантан, Сандакан, Keningau, Port Dickson, Sungai Petani, Cukai, Kluang, Сибу, Куах, Kulim, Куала-Лумпур, Серембан, Сепанг, Тавау
Молдавия: Кишинёв
Бразилия: Витория, Салвадор, Taboão da Serra, Жундиаи, Пирасикаба, Таубате, Рибейран-Прету, Сан-Паулу, Сантус, Ортоландия, Марилия, Бразилия, Порту-Алегри, Сан-Жозе-дус-Кампус, Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Сорокаба, Сумаре, Бауру, Мауа
Монголия: Улан-Батор
Тринидад и Тобаго: Chaguanas, Порт-оф-Спейн
Северная Македония: Гостивар, Битола, Куманово, Тетово, Кичево, Кавадарци, Centar Župa, Kochani, Велес, Скопье, Strumica
Швейцария: Лугано, Кур, Сьон, Ольтен, Устер, Берн, Фрибур, Люцерн, Лозанна, Базель, Шаффхаузен, Женева, Винтертур, Арау, Невшатель, Тун, Арбон, Кройцлинген, Фрауэнфельд, Цюрих, Биль, Санкт-Галлен
Финляндия: Коувола, Раума, Варкаус, Хейнола, Лохья, Турку, Миккели, Торнио, Раахе, Каяани, Валкеакоски, Сийлинъярви, Хямеэнлинна, Ювяскюля, Лаукаа, Куопио, Лахти, Якобстад, Ямся, Тампере, Вантаа, Сейняйоки, Коккола, Йоэнсуу, Лаппеэнранта, Пори, Хельсинки, Котка, Хювинкяя, Вааса, Ярвенпяа, Иматра, Оулу
Аргентина: San Nicolás de los Arroyos, Буэнос-Айрес, Мерло, Мендоса, Баия-Бланка
Сальвадор: Санта-Текла, Сан-Сальвадор
Туркмения: Ашхабад
Австралия: Голер, Glen Waverley, Гладстон, Blacktown, Бендиго, Сидней, Хобарт, Дарвин, Busselton, Манджера, St Albans, Перт, Орандж, Маккай, Голд Коуст, Вуллонгонг, Джералдтон, Даббо, Ньюкасл, Порт-Пири, Мельбурн, Аделаида, Банбери, Берни, Маунт-Айза, Лонсестон, Parramatta, Джелонг, Балларат, Castle Hill, Канберра, Тамуорт, Таунсвилл, Батерст, Порт Маккуори, Berwick, Брисбен
Мартиника: Фор-де-Франс, Le Robert
Индонезия: Martapura, Понтианак, Банда-Ачех, Самаринда, Паланкарая, Пеканбару, Палембанг, Медан, Джакарта, Джамби
Венесуэла
Филиппины: Санта-Роса, Давао, Butuan, Кесон-Сити, Bacolod City, Манила, Koronadal, Biñan, Багио, Olongapo, Caloocan City, Замбоанга
Гватемала: Гватемала
Казахстан: Нур-Султан, Тараз, Караганда, Темиртау, Есик, Алматы, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Лисаковск, Актау, Петропавловск, Атырау
Бангладеш: Дакка
Гваделупа: Les Abymes, Пуэнт-а-Питр, Baie-Mahault, Бас-Тер
Гибралтар
Словацкая республика: Кошице, Тренчин, Братислава, Римавска Собота, Ружомберок, Брезно, Спишска Нова Вес, Шаля, Банска-Бистрица, Снина, Прешов, Мартин, Прьевидза, Сеница, Трнава, Зволен, Вранов-над-Топлёу, Гандлова, Попрад, Žiar nad Hronom, Малацки, Нитра, Жилина, Гуменне, Ревуца
Кыргызстан: Токмак, Ош, Бишкек, Джалал-Абад, Каракол
Черногория: Подгорица, Биело-Поле, Херцег-Нови, Никшич, Плевля, Бар
Афганистан: Кабул
Люксембург: Эш-сюр-Альзетт
Нидерланды: Vlaardingen, Тилбург, Хилверсюм, Зволле, Харлем, Утрехт, Хелмонд, Гронинген, Энсхеде, Арнем, Гаага, Бреда, Девентер, Лейден, Неймеген, Венло, Эйндховен, Hengelo, Dordrecht, Берген-оп-Зом, Хорн, Spijkenisse, Роттердам, Hoofddorp, Lelystad, Heerlen, Маастрихт, Амстердам, Joure, Almere Stad
Узбекистан: Ташкент
Португалия: Фуншал, Авейру, Entroncamento, Порту, Лиссабон, Понта-Делгада, Эвора, Фару, Понте де Лима, Сетубал, Калдаш-да-Раинья
Республика Корея: Пхохан, Sejong, Чинджу, Йосу, Yeongam, Андон, Hongseong, Сокчхо, Чханвон, Hwacheon, Kimhae, Тэджон, Кёнджу, Icheon-si, Чеджу, Ульсан, Янсан, Каннын, Соннам, Инчхон, Кимчхон, Uijeongbu-si, Иксан, Сунчхон, Вонджу, Осан, Кунсан, Сувон, Hwaseong-si, Чхунчхон, Muan, Ansan-si, Ganghwa-gun, Yeongdong, Кванджу, Boryeong, Гоянг, Чонджу, Куми, Jeongeup, Пусан, Imsil, Согвипхо, Yeonggwang, Пуйо, Тэгу, Хвасун, Могпхо, Чхонан, Cheongju-si, Сеул
Саудовская Аравия: Buraydah, Qurayyat, Абкайк, Эр-Рияд, Umluj, Аль-Джубайль, Ta’if, Медина, Rābigh, Даммам, Al Hufūf, Ha'il, Мекка, Джизан, Al Wajh, Sulţānah, Дуба, Badr Ḩunayn, Эль-Баха, Джидда, Абха, Табук
Республика Мадагаскар: Антананариву
Азербайджан: Баку
Таджикистан: Душанбе
Французская Гвиана: Кайенна, Куру, Matoury
Соединенное Королевство: Данди, Абердин, Эдинбург, Ковентри, Лидс, Саттон, Мидлсбро, Бирмингем, Нортгемптон, Блэкпул, Йорк, Шеффилд, Стокпорт, Саутгемптон, Плимут, Сток-он-Трент, Лутон, Уоррингтон, Ноттингем, Саутенд-он-Си, Сандерленд, Борнмут, Лестер, Глазго, Кардифф, Уиган, Кембридж, Лондон, Бристоль, Манчестер, Суонси, Ньюкасл-апон-Тайн, Портсмут, Рединг, Оксфорд, Престон, Белфаст, Кингстон-апон-Халл, Норидж, Ливерпуль
Доминиканская Республика: Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата


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Рейтинги качества воздуха

О качестве воздуха и измерениях загрязнения:

О уровнях качества воздуха

-Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) ЗначенияУровни концерна здравоохранения
0 - 50хорошоКачество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы.
51 -100удовлетворительноеКачество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха.
101-150Нездоровый для чувствительных группМожет оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия.
151-200нездоровыйКаждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия.
201-300Очень НездоровыйОпасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении.
300+опасныйОпасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья

To know more about Air Quality and Pollution, check the wikipedia Air Quality topic or the airnow guide to Air Quality and Your Health.

For very useful health advices of Beijing Doctor Richard Saint Cyr MD, check www.myhealthbeijing.com blog.


Уведомление об использовании: Все данные о качестве воздуха не подтверждены на момент публикации, и ввиду гарантии качества эти данные могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Всемирный индекс качества воздуха реализовал все разумные навыки и заботу в составлении содержания этой информации и ни при каких обстоятельствах проектная группа World Air Quality Index или ее агенты не несут ответственность по контракту, деликту или иным образом за любые убытки, травмы или ущерб, возникшие прямо или косвенно от предоставления этих данных.



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