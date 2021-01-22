Загрязнение воздуха в мир: качество воздуха карте в режиме реального времени.

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умеренный
Нездоровый - для чувствительных групп
Нездоровый
Очень Нездоровый
опасный
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|-
|Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения
|Уровни концерна здравоохранения
|0 - 50
|хорошо
|Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы.
|51 -100
|удовлетворительное
|Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха.
|101-150
|Нездоровый для чувствительных групп
|Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия.
|151-200
|нездоровый
|Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия.
|201-300
|Очень Нездоровый
|Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении.
|300+
|опасный
|Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья