Загрязнение воздуха в мир: качество воздуха карте в режиме реального времени.

- Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения Уровни концерна здравоохранения

0 - 50 хорошо Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы.

51 -100 удовлетворительное Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха.

101-150 Нездоровый для чувствительных групп Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия.

151-200 нездоровый Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия.

201-300 Очень Нездоровый Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении.